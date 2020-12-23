В Израиле состоятся четвертые за неполных два года всеобщие выборы

Коалиционное правительство страны не смогло согласовать государственный бюджет на 2021 год.

В Израиле состоятся четвертые за неполных два года всеобщие выборы

Израиль ждут четвертые за неполных два года всеобщие выборы, после того как коалиционное правительство страны не смогло согласовать государственный бюджет на 2021 год.

В полночь вторника по израильскому времени истек крайний срок, отведенный для утверждения бюджета, и, согласно закону, парламент страны был распущен, передает ВВС.

Этому предшествовало заседание в Кнессете, в ходе которого парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении срока на согласование бюджетных вопросов, но, вопреки ожиданиям, он был отклонен большинством голосов.

Израиль уже потратил миллиарды шекелей на организацию трех предыдущих выборов - в апреле и сентябре 2019 и в марте 2020-го. Лишь с третьей попытки правящей партии "Ликуд" под руководством Біньямина Нетаньяху удалось создать коалицию с основным соперником - партией "кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой генштаба Израиля Бенни Ганцем, который после выборов получил портфель министра обороны. Однако многие израильские аналитики с самого начала говорили, что бюджетный вопрос может разрушить этот не очень прочный союз.

По утвержденной ротации, первые 18 месяцев пост премьера должен был занимать Биньямин Нетаньяху, а с ноября 2021 года - Ганц. Теперь Бенни Ганц может войти в историю как избранный премьер-министр, который так и не был в премьерском кресле.

Нетаньяху - рекордсмен по количеству лет, проведенных на посту премьер-министра. Впервые он занимал эту должность в 1996-99 годах, а затем бессменно с 2009 года. На данный момент он находится под следствием по обвинению в коррупции, но вину не признает и рассчитывает занять пост премьер-министра в шестой раз.

Очередные выборы в израильский парламент пройдут 23 марта следующего года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство продлило программу медгарантий на первый квартал 2021 годаПравительство продлило программу медгарантий на первый квартал 2021 года
В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего за "ДНР" на ДонбассеВ Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего за "ДНР" на Донбассе
Правительство Италии ввело "жесткий" локдаун на период Рождества и Нового ГодаПравительство Италии ввело "жесткий" локдаун на период Рождества и Нового Года
Украина с начала года запустила семь аудиогидов в музеях по всему миру, - Елена ЗеленскаяУкраина с начала года запустила семь аудиогидов в музеях по всему миру, - Елена Зеленская
42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% - политиком года, - Центр Разумкова42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% - политиком года, - Центр Разумкова
Игорный бизнес обратился в парламент по поводу освобождения его на 4 года от налогообложения, - СоболевИгорный бизнес обратился в парламент по поводу освобождения его на 4 года от налогообложения, - Соболев
Порошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасностиПорошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасности
"Человеком года" Time стали Джо Байден и Камала Харрис"Человеком года" Time стали Джо Байден и Камала Харрис
Financial Times назвал самых влиятельных женщин 2020 года - в списке Тихановская и работающие материFinancial Times назвал самых влиятельных женщин 2020 года - в списке Тихановская и работающие матери
Выборы мэра в Кривом Роге: экзит-полы показали противоречивые результаты (обновлено)Выборы мэра в Кривом Роге: экзит-полы показали противоречивые результаты (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости