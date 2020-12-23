В Израиле состоятся четвертые за неполных два года всеобщие выборы

Израиль ждут четвертые за неполных два года всеобщие выборы, после того как коалиционное правительство страны не смогло согласовать государственный бюджет на 2021 год.

В полночь вторника по израильскому времени истек крайний срок, отведенный для утверждения бюджета, и, согласно закону, парламент страны был распущен, передает ВВС.

Этому предшествовало заседание в Кнессете, в ходе которого парламентарии пытались согласовать законопроект о продлении срока на согласование бюджетных вопросов, но, вопреки ожиданиям, он был отклонен большинством голосов.

Израиль уже потратил миллиарды шекелей на организацию трех предыдущих выборов - в апреле и сентябре 2019 и в марте 2020-го. Лишь с третьей попытки правящей партии "Ликуд" под руководством Біньямина Нетаньяху удалось создать коалицию с основным соперником - партией "кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой генштаба Израиля Бенни Ганцем, который после выборов получил портфель министра обороны. Однако многие израильские аналитики с самого начала говорили, что бюджетный вопрос может разрушить этот не очень прочный союз.

По утвержденной ротации, первые 18 месяцев пост премьера должен был занимать Биньямин Нетаньяху, а с ноября 2021 года - Ганц. Теперь Бенни Ганц может войти в историю как избранный премьер-министр, который так и не был в премьерском кресле.

Нетаньяху - рекордсмен по количеству лет, проведенных на посту премьер-министра. Впервые он занимал эту должность в 1996-99 годах, а затем бессменно с 2009 года. На данный момент он находится под следствием по обвинению в коррупции, но вину не признает и рассчитывает занять пост премьер-министра в шестой раз.

Очередные выборы в израильский парламент пройдут 23 марта следующего года.