Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля, обязав Госбюро расследований открыть производство против верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Сергей Журавель обвиняет Владимира Зеленского в бездействии, которое привело к гибели его сына, сообщает Радио Свобода.

По словам отца, ранее он обращался к ГБР и Офису генпрокурора с требованием открыть производство, однако из обоих ведомств получил "отписки". Тогда он обратился в Печерский и Шевченковский райсуд Киева .

"Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский - пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция", - сказал отец погибшего.

Напомним, что 13 июля боевики обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя вблизи населенного пункта Зайцево. Получив подтверждение "режима тишины", группа эвакуации в белых шлемах с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего нескольких метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.