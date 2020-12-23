Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе

Морпех Ярослав Журавель был ранен вблизи Зайцева в июле 2020 года.

Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе
Сергій Журавель з портретом загиблого сина на мітингу під ОПУ

Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего военнослужащего Ярослава Журавля, обязав Госбюро расследований открыть производство против верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Сергей Журавель обвиняет Владимира Зеленского в бездействии, которое привело к гибели его сына, сообщает Радио Свобода.

По словам отца, ранее он обращался к ГБР и Офису генпрокурора с требованием открыть производство, однако из обоих ведомств получил "отписки". Тогда он обратился в Печерский и Шевченковский райсуд Киева.

"Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский - пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и мое доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция", - сказал отец погибшего.

Напомним, что 13 июля боевики обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя вблизи населенного пункта Зайцево. Получив подтверждение "режима тишины", группа эвакуации в белых шлемах с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего нескольких метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.

В СМИ распространили видео с коптера, на котором видно, как раненый украинский военнослужащий сам себе оказывает помощь. Это был Ярослав Журавель, который впоследствии умер, не дождавшись эвакуации. Ярослав Журавель был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты. Ему было 40 лет. У него остались жена и двое дочерей.

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