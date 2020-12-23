Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня

По прошедшие сутки, 22 декабря, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Украинские военные не пострадали.

Об этом докладывает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, роSSийско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра.

"На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1", - говорится в сообщении.

Неподалеку Луганского и Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а в Пивденном вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстрелы были неприцельными и не представляли угрозы жизни или здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников не имеется", - отметили в пресс-центре.

С начала новых суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 21 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили осколочные ранения возле Пивденного. Их доставили в лечебное учреждение, в настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное.