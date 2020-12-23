Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Украинские военные не пострадали.

Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Фото: Макс Левин

По прошедшие сутки, 22 декабря, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Украинские военные не пострадали.

Об этом докладывает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, роSSийско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра.

"На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1", - говорится в сообщении.

Неподалеку Луганского и Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а в Пивденном вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обстрелы были неприцельными и не представляли угрозы жизни или здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников не имеется", - отметили в пресс-центре.

С начала новых суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 21 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили осколочные ранения возле Пивденного. Их доставили в лечебное учреждение, в настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное.

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