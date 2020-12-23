Большинство украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении, - опрос

Только 18% опрошенных считают, что дела в Украине развиваются правильно.

Большинство украинцев (71%) считает, что страна развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в декабре.

Только 18% опрошенных считают, что дела в Украине развиваются правильно.

Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение.

По финансовой ситуации в семье - 56% почувствовали ухудшение, 37% - отсутствие изменений, лишь 7% - улучшение.

Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% - ожидают ухудшения.

Среди населения преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).

Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса. При этом на личностном уровне к перечисленным проблемам добавляется еще и низкое качество медицины, а проблема экономического кризиса уже возглавляет "рейтинг проблем".

В общем возможную причину экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом количество объясняющих ситуацию в экономике некомпетентностью власти за последние полгода выросло с 53 до 63%.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020 г.