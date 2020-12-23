Минкультуры назвало победителя министерского борщ-батла

Самым вкусным признали борщ с вишнями.

Минкультуры назвало победителя министерского борщ-батла
Фото: скрін відео

В кулинарных соревнованиях по приготовлению лучшего борща приняли участие четыре министра украинского правительства из анонсированных пятерых. Мероприятие состоялось в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Пресс-служба Министерства культуры сообщает, что судья батла украинский шеф-повар Евгений Клопотенко разделил участников на две команды и предложил на выбор 80 процентов ингредиентов, из которых традиционно готовят борщ в Украине.

В одной команде были вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры Александр Ткаченко. Во второй - министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Как отмечается, победу одержала "команда Ткаченко" и их борщ с вишнями.

Борщ Игоря Петрашко и Романа Абрамовского с жареной капустой получил приз зрительских симпатий.

Сообщается, что следующим этапом станет подготовка документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.

Напомним, инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне.

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