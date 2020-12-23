Инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне

Это блюдо перечислили наряду с рассольником, бородинским хлебом и сметаной.

Инспекторы Мишлен "приписали" борщ к русской традиционной кухне
Фото: Мінкультури

Инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен" прибыли с визитом в Москву для изучения традиционной русской кухни, к которой отнесли и борщ.

Это блюдо упомянуто среди других, веками распространенных в РоSSии, на сайте Michelin Guide.

"Богатая историей и светскими традициями, русская кулинарная картина за последние 30 лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые пытаются подчеркнуть качество местных продуктов, таких как владивостокский королевский краб, бородинский хлеб, мурманский палтус, и сметану, которую используют для приготовления бефстроганова. Они также прославляют овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник", - говорится в сообщении.

В октябре этого года экспертный совет рекомендовал украинскому Министерству культуры и информационной политики внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща". Также в Украине собираются включить это блюдо в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Вчера украинские чиновники приняли участие в кампании по поддержке включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министры в прямом эфире соревновались в приготовлении борща.

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