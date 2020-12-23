В Боснии и Герцеговине требуют отставки Додика из-за передачи Лаврову украинской иконы

Представители Республики Сербской, которая является образованием в составе Боснии и Герцеговины, просят спасти их от дальнейшего позора.

В Боснии и Герцеговине требуют отставки Додика из-за передачи Лаврову украинской иконы
Фото: Інформаційна агенція SRNA

Оппозиционные силы Республики Сербской, которая является образованием в составе Боснии и Герцеговины (БиГ), требуют отставки председательствующего в президиуме БиГ сербского представителя Милорада Додика из-за передачи старинной украинской иконы министру иностранных дел РоSSии Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Balkan Insight.

По словам представителей оппозиционных сил страны, серия ошибок и злоупотреблений со стороны Додика достигла апогея в ситуации с передачей Лаврову иконы украинского происхождения.

"Единственный правильный шаг - уйти в отставку, уйти с должности, на которой он, очевидно, не знает, как себя вести, и спасти нас от дальнейшего позора", - цитирует издание заявление лидера оппозиционной партии PDP Бранислава Бореновича.

Напомним, 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как пишут местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР.

Местные издания также указывают на слова господина Додика о том, что икону нашли в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

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