В "Слуге народа" выступили за упрощение процедуры признания факта смерти мэров

В Верховной Раде планируют разработать изменения в закон о местном самоуправлении, предусматривающие автоматическое признание факта смерти мэра без необходимости дополнительного голосования депутатами определенного совета.

Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает Радио Свобода.

«По закону о местном самоуправлении, Верховная Рада должна назначить перевыборы. Но для того, чтобы мы это сделали, нужно еще два условия: должно быть обращение от исполняющего обязанности (мэра - ред.), в данном случае это секретарь, а до того, как появится это обращение, этот совет должен принять решение о факте смерти, которое принимают советы на заседании путем голосования ... во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении мы сделаем все-таки, чтобы в случае гибели мэра было автоматическое признание этого факта", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о назначении перевыборов мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

В то же время Корниенко отметил, что проведение таких перевыборов маловероятно в марте 2021 года.

«В Избирательный кодекс мы внесли правки, которые заключаются в том, что все довыборы в стране - местные и парламентские - проводятся в две даты: последнюю неделю марта и последнюю неделю октября. Для того, чтобы объявить выборы территориальной избирательной комиссией и провести их, Верховная Рада должна сделать это за 60 дней до этих дат ... Если отсчитать 60 дней от 28 марта, то это будет 28 января. Фактически у нас есть промежуток только в последнюю неделю с 25 по 30-е, чтобы объявить выборы, и чтобы они состоялись в марте. Поэтому, когда я говорю о низкой вероятности их проведения в марте, я основываюсь на законах и графиках, определенных этапах», - пояснил Корниенко.

17 декабря стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Его похороны состоятся завтра, 23 декабря. В гражданской сети «Опора» объяснили, что из-за ряда процедурных вопросов, прописанных в нынешнем законодательстве, новые выборы в Харькове могут состояться еще нескоро.

После местных выборов 25 октября несколько победителей голосования умерли. Так 28 октября после COVID-19 ушел из жизни мэр Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук, 29 октября - мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко. Оба были переизбраны на свои должности. Уже известно, что в Новгород-Северском выборы городского головы назначены на 17 января 2021-го, а в Борисполе - на 31 января.

16 ноября болезнь унесла жизнь новоизбранного мэра Конотопа Сумской области Александра Лугового. Выборы мэра Конотопа состоятся 24 января 2021 года.