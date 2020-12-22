В Украине появится интернет-портал о преступлениях на оккупированных территориях

Онлайн-ресурс будет содержать свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ и тому подобное.

В Украине появится интернет-портал о преступлениях на оккупированных территориях
Фото: president.gov.ua

В Украине появится первый интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях. Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Меморандум о сотрудничестве для консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей, предусматривающий создание соответствующего интернет-портала, подписали представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, Офис генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей". Подписание состоялось в Офисе президента Украины.

"Право каждого знать правду о событиях оккупации Крыма является, безусловно, одним из важных и обязательных элементов нашей работы в этом направлении", - отметил постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Как рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т. д. "Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени", - добавил он.

Ключевым требованием к проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

С 2014 года правоохранительные органы Украины и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях Украины. По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, это более 20 тысяч уголовных преступлений, в том числе - военные преступления и преступления против человечности.

Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко считает, что создание такого портала поможет Украине более систематизированно доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях на временно оккупированных территориях.

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