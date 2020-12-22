САП будет просить суд арестовать Татарова под 10 млн грн залога
Ходатайство будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Дата рассмотрения пока не известна.
Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в САП.
"Татарову вручено сегодня ходатайство об избрании меры пресечения", - сказали в прокуратуре, отметив, что прокуратура будет просить об аресте с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн грн.
Ходатайство рассмотрит Высший антикоррупционный суд. Дата рассмотрения пока не известна.
18 декабря детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.
Татаров назвал главу НАБУ Артема Сытника "государственным преступником, сводящим счеты", и заявил, что готов судиться и доказать свою невиновность.
21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины, где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает выполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику Офиса президента, чтобы избежать манипуляций".
Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.
2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.
Отмечалось, что в результате действий генпрокурора Ирины Венедиктовой детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ, этим должностным лицом является Олег Татаров.
В свою очередь, Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".