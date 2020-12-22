Суд арестовал командира воинской части в Чугуеве

Печерский суд Киева арестовал на 60 суток командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова, которого подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области.

Об этом сообщает hromadske.

По версии следствия, Глазунов утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для техосмотра, и позволял "конвейерные полеты" - когда самолет выполняет следующий вылет сразу после предыдущего.

Следствие допускает, что это привело к тому, что экипаж Ан-26 узнал об отказе системы ОРТ-24 левого двигателя в воздухе и не смог оперативно исправить проблему.

Также, по данным следствия, нарушением является то, что на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. Прокуроры отмечают, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок, что также указывает на то, что количество людей на борту было превышено.

Напомним, что в авиакатастрофе у Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

Владимир Зеленский поручил временно приостановить полеты на всех Ан-26 в Украине до выяснения обстоятельств трагедии.

В конце октября правительственная комиссия назвала причины, приведшие к катастрофе самолета с курсантами в Харьковской области. Главными причинами катастрофы названы отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

18 декабря командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, а также руководителю полетов и командиру воинской части, утверждавшему план полетов с нарушениями, объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине.