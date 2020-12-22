В следующем году антибиотики будут продавать по электронным рецептам

Это также касается инсулина, препаратов для иммуносупрессии и препаратов, содержащих наркотические вещества.

В следующем году антибиотики будут продавать по электронным рецептам
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения собирается ввести электронную систему продажи специальных лекарств, в том числе и некоторых антибиотиков.

Про это заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Это также касается инсулина, препаратов для иммуносупрессии и препаратов, содержащих наркотические вещества.

"Следующим шагом будут антибиотики, которые будут продаваться исключительно по электронному рецепту... Эта система электронных рецептов является частью цифровых преобразований, которые мы запустили. Мы разрабатываем сейчас модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать", - сказал Степанов.

По его словам, из-за увеличения самовольного употребления антибиотиков Минздрав также усиливает контроль за аптеками и меняет правила отпуска лекарств.

"Гослекслужбе было дано соответствующее поручение о контрольных мерах, которые должны выполняться. Одна из них - бумажные рецепты врача должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков", - отметил министр .

Напомним, в июле 2020 года стало известно, что Министерство здравоохранения планирует, что переход на систему 2D-кодирования лекарственных средств для предотвращения их фальсификаций, завершится через 2-2,5 года. Тогда же глава Минздрава сообщил, что в Украине продолжается внедрение системы электронных рецептов для борьбы с неконтролируемым отпуском лекарственных средств и с опасным самолечением.

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