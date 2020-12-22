Боевики на Донбассе применяют артиллерию, минометы и СПГ

На Донбассе с начала суток зафиксировали пять случаев нарушения договоренностей, в частности, боевики стреляли из артиллерийской системы и ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Про это сообщила пресс-служба Минобороны.

"На Донецком направлении, вблизи Водяного, в направлении временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, у этого же населенного пункта враг предпринял дистанционное минирование наших позиций с использованием переносного комплекса минирования", - говорится в сообщении.

Также из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций неподалеку от Луганского, а также использовал 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Пивденного.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили осколочные ранения возле Пивденного. Их доставили в лечебное учреждение, пока состояние их здоровья - удовлетворительное.