Шмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕС

На встрече обсуждались также параметры государственного бюджета на 2021 год и привлечение иностранных инвестиций.

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран "Группы семи" (G7) и Европейского союза, на которой обсудил, в частности, закупку Украиной вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", - сказал Шмыгаль.

На встрече обсуждались также параметры государственного бюджета на 2021 год и привлечение иностранных инвестиций.

"Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине" , - сказал украинский премьер-министр.

Фото: kmu.gov.ua

Во встрече приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, Японии - Такаши Кура, Франции - Этьен де Понсен, Италии - Давиде Ла Чечилия, временный поверенный в делах Представительства ЕС в Украине Фредерик Коэн, временный поверенный в делах Великобритании в Украине Николас Гаррокс и временный поверенный в делах Канады в Украине Адам Барболет.

Напомним, 21 декабря Европейское агентство лекарственных средств сертифицировало вакцину против коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцинация начнется 27 декабря.