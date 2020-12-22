Крымскую платформу представили Европарламенту

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова и депутаты Верховной Рады представили Европейскому парламенту Крымскую платформу.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

В онлайн-мероприятии также приняли участие народные депутаты Украины Рустем Умеров, Елизавета Ясько и Вадим Галайчук, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, депутат Европейского парламента от Республики Польша , генеральный секретарь партии Европейские консерваторы и реформисты Анна Фотыга, депутат Европейского парламента от Литовской Республики Петрас Австревичус.

Джапарова отметила ухудшение ситуации в оккупированном Крыму. Она, в частности, сообщила о растущей милитаризации полуострова, поставках Россией вооружений и средств, способных переносить ядерное оружие, размещении военного персонала и захвате бывших объектов хранения ядерного оружия.

"Все это представляет серьезную угрозу безопасности Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов и требует усиленного внимания международного сообщества", - заявила заместитель министра.

Она также отметила ответственность РоSSии за политические преследования, пытки, бесчеловечное обращение с заключенными, ограничение доступа к медицинской помощи, особенно в условиях распространения заболевания COVID-19.

Джапарова приветствовала создание Европейским Союзом нового Глобального санкционного режима за нарушение прав человека и призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма.

Депутаты также представили новообразованное межфракционное объединение «Крымская платформа».

Напомним, в начале июня Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД , Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джапаровой, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.