РоSSия уволила постоянного торгового представителя в Украине, назначенного в феврале

Согласно распоряжению, Андрея Бабко уволили "в связи с переходом на другую работу".

РоSSия уволила постоянного торгового представителя в Украине, назначенного в феврале
Фото: susanin.udm.ru

Премьер-министр РоSSии Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко с должности торгового представителя РФ в Украине.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ № 3439-р.

Согласно документу, Бабко освободили "в связи с переходом на другую работу".

"Освободить Бабко Андрея Владимировича с должности торгового представителя РоSSийской Федерации в Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Напомним, 25 февраля РоSSия назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, с 2013 года занимавшего пост роSSийского торгпреда в Армении. Эта должность была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию.

При этом в ноябре правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Украине и Литве.

Ранее экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявлял, что в торговле с РФ нужно учитывать политические ограничители. Он также заявлял, что роSSийский рынок практически потерян для Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Турция поможет Украине производить корветы для ВМСТурция поможет Украине производить корветы для ВМС
В Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - СтепановВ Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - Степанов
РоSSия тормозит любые вопросы: Кравчук о переговорах по ДонбассуРоSSия тормозит любые вопросы: Кравчук о переговорах по Донбассу
Зеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и ГолливудЗеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и Голливуд
Помпео: РоSSия причастна к масштабной хакерской атаке в США, которая длилась с мартаПомпео: РоSSия причастна к масштабной хакерской атаке в США, которая длилась с марта
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
В Украине вступили в силу новые карантинные ограниченияВ Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
Чехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евроЧехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евро
РоSSия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного КрымаРоSSия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма
РоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛОРоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛО
Последние новости
Подгружаем последние новости