РоSSия уволила постоянного торгового представителя в Украине, назначенного в феврале
Согласно распоряжению, Андрея Бабко уволили "в связи с переходом на другую работу".
Премьер-министр РоSSии Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко с должности торгового представителя РФ в Украине.
Об этом говорится в распоряжении правительства РФ № 3439-р.
Согласно документу, Бабко освободили "в связи с переходом на другую работу".
"Освободить Бабко Андрея Владимировича с должности торгового представителя РоSSийской Федерации в Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Напомним, 25 февраля РоSSия назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, с 2013 года занимавшего пост роSSийского торгпреда в Армении. Эта должность была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию.
При этом в ноябре правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Украине и Литве.
Ранее экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявлял, что в торговле с РФ нужно учитывать политические ограничители. Он также заявлял, что роSSийский рынок практически потерян для Украины.