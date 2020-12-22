РоSSия уволила постоянного торгового представителя в Украине, назначенного в феврале

Согласно распоряжению, Андрея Бабко уволили "в связи с переходом на другую работу".

Премьер-министр РоSSии Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко с должности торгового представителя РФ в Украине.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ № 3439-р.

Согласно документу, Бабко освободили "в связи с переходом на другую работу".

"Освободить Бабко Андрея Владимировича с должности торгового представителя РоSSийской Федерации в Украине в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Напомним, 25 февраля РоSSия назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, с 2013 года занимавшего пост роSSийского торгпреда в Армении. Эта должность была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию.

При этом в ноябре правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Украине и Литве.