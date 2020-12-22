Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано

По мнению, мэра Киева правоохранители должны установить, не было ли нападение попыткой политического давления.

Мэр Киева Виталий Кличко, как председатель Ассоциации городов Украины, призывает правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Об этом Кличко написал на своей странице в Фейсбук.

«Друзья! Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города», – написал Кличко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря неизвестные лица совершили нападение на дом мэра Броваров Игоря Сапожко в Бориспольском районе Киевской области. Сапожко избили, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение полиции области. «Группа неизвестных лиц ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество», – пояснили в полиции.

Повторные выборы в горсовет и мэра Броваров состоятся 17 января.