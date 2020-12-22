Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку

Армянская оппозиция заявила, что 22 декабря - решающий день их борьбы.

На площади Республики в Ереване стартовал митинг «Движение за спасение Отечества», которое требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Армянская оппозиция заявила, что 22 декабря - решающий день их борьбы.

По словам представителя партии АРФД Гегама Манукяна, сегодня к протестам присоединилась группа адвокатов.

Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что отныне они будут проводить ежедневные акции протеста, пока Пашинян не уйдет в отставку.

«Движение за спасение Отечества», состоящее из 16 оппозиционных партий, считает Пашиняна ответственным за итоги конфликта в Нагорном Карабахе, в котором армянская сторона понесла «значительные территориальные и человеческие потери».

Оппозиционные силы заявляют о необходимости замены Пашиняна на «временного» премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х.

Пашинян считает это оппозиционное движение «мятежом (бывших) элит». Он считает, что "реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году «элитой» и народом".

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газаском районе.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Президент Армении Армен Саркисян призывает провести внеочередные выборы, чтобы уберечь страну от потрясений после подписания мира по Нагорному Карабаху.