Мэр Львова Садовый выздоровел от коронавируса

На завтра, 23 декабря, запланировано заседание горсовета, во время которого будут сформированы депутатские комиссии и избран секретарь.

Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к работе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня - первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт", - написал Садовый.

Он отметил, что каждый переносит заболевание по-своему, поэтому он не хотел бы советовать, как лучше лечиться.

"Не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела, и я могу работать. До конца года много дел. Спасибо всем, кто писал, звонил и беспокоился о моем здоровье! Будьте и вы здоровы, берегите себя и близких!", - отметил Садовый.

Он также сообщил, что на завтра, 23 декабря, запланировано заседание городского совета, во время которого будут сформированы депутатские комиссии и избран секретарь горсовета. В четверг, 24 декабря, будет проведена отдельная - "бюджетная" сессия.

Напомним, 7 декабря Садовый сообщил, что заболел коронавирусом. Он отметил, что температуры у него нет, и он будет работать дистанционно.