Мэр Львова Садовый выздоровел от коронавируса

На завтра, 23 декабря, запланировано заседание горсовета, во время которого будут сформированы депутатские комиссии и избран секретарь.

Мэр Львова Садовый выздоровел от коронавируса
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к работе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня - первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт", - написал Садовый.

Он отметил, что каждый переносит заболевание по-своему, поэтому он не хотел бы советовать, как лучше лечиться.

"Не буду никому советовать, какие препараты принимать, потому что болезнь и симптоматика очень разная и персональная. Врач говорит, что в организме уже выработались антитела, и я могу работать. До конца года много дел. Спасибо всем, кто писал, звонил и беспокоился о моем здоровье! Будьте и вы здоровы, берегите себя и близких!", - отметил Садовый.

Он также сообщил, что на завтра, 23 декабря, запланировано заседание городского совета, во время которого будут сформированы депутатские комиссии и избран секретарь горсовета. В четверг, 24 декабря, будет проведена отдельная - "бюджетная" сессия.

Напомним, 7 декабря Садовый сообщил, что заболел коронавирусом. Он отметил, что температуры у него нет, и он будет работать дистанционно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавирусаЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса
Труханов выздоровел от ковида и возвращается к работеТруханов выздоровел от ковида и возвращается к работе
В Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - СтепановВ Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - Степанов
Вакцинация от коронавируса в Польше может начаться с 27 декабряВакцинация от коронавируса в Польше может начаться с 27 декабря
Нетаньяху вакцинировался от коронавируса в прямом эфиреНетаньяху вакцинировался от коронавируса в прямом эфире
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Дональд Трамп отказался от прививки от коронавирусаДональд Трамп отказался от прививки от коронавируса
COVAX направит в Украину 8 млн доз вакцины от коронавирусаCOVAX направит в Украину 8 млн доз вакцины от коронавируса
COVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавирусаCOVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавируса
От коронавируса умер первый премьер независимой БеларусиОт коронавируса умер первый премьер независимой Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости