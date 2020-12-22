Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом

Полиция работает над установлением злоумышленников.

Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Ігор Сапожко
Фото: Политека

В ночь на 22 декабря неизвестные лица совершили нападение на дом мэра Броваров Игоря Сапожко в Бориспольском районе Киевской области.

Сапожко избили, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение полиции области.

"Группа неизвестных лиц ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество", - пояснили в полиции.

Информация о состоянии здоровья мэра уточняется. Правоохранители работают над установлением злоумышленников.

Напомним, что Игорь Сапожко возглавляет Бровары с 2010 года. На должность городского головы избирался от Партии регионов, вышел из нее в конце Евромайдана, 20 февраля. На местных выборах этого года баллотировался от своей партии "Еднисть".

Выборы в горсовет и мэра Броваров признали незаконными, поскольку была раскрыта тайна голосования. Повторные выборы пройдут в январе.

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