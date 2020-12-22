Убытки "Нафтогаза" показывают реальную эффективность топ-менеджеров, - нардеп о назначении Витренко

Убытки "Нафтогаза" в 17 миллиардов гривен показывают реальную эффективность топ-менеджеров. Так назначение Юрия Витренко вр.и.о министра энергетики прокомментировал нардеп от "Батькивщины" Константин Бондарев в эфире телеканала "НАШ".

По словам народного депутата, убытки "Нафтогаза" и постоянное увеличение тарифов происходило из-за того, что руководство энергетической корпорацией осуществляло управление не в национальных интересах.

"Я сейчас могу рассказать достижения господина Витренко. Есть два направления: первое - это социальное - постоянный рост тарифов за последние 5 лет. Второе направление - это экономическое положение компании, которую он возглавлял. Эту компанию перекормили кредитами. Ведь выдавали кредиты не в виде денег, а кредиты для того, чтобы покупали именно в тех компаниях, которые поставляли для НАКа, - это были обычно американские и немецкие компании. Таким образом полностью разрушили украинское производство, которое производило что-то для Нафтогаза. То есть фактически сделали НАК зависимым от западного влияния", - заверил Константин Бондарев.

Именно поэтому, по словам Константина Бондарева, "Батькивщина" не голосовала за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Парламентарий также добавил, что огромные зарплаты топ-менджмента "Нафтогаза" вообще не соответствуют реальному состоянию дел в компании.

"Мы знаем, что по подсчетам за 9 месяцев этого года убытки Нафтогаза достигли 17 миллиардов гривен. При этом Государственная аудиторская служба Украины выявила финансовые нарушения в деятельности НАКа, из-за которых государственный бюджет недополучил 75 миллиардов гривен. Но эти руководители (Витренко и Коболев) получат баснословные зарплаты. К примеру, господин Витренко за год получил 53 миллиона гривен зарплаты в Нафтогазе, судя по его декларации. Если бы эти средства были выделены надбавки для медицинских работников - более 1100 работников медицинской отрасли могли бы заработать дополнительно более 5000 гривен", - резюмировал Константин Бондарев.