Израиль предоставит медицинское оборудование лаборатории по тестированию на COVID-19 в Черновцах

Посольство Израиля в Украине отправляет оборудования для вирусологической лаборатории "Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.

Отмечается, что медучреждение получит центрифуги Microspin 16000; термостаты TDB 120; дозаторы 8-канальные; автоклав на 100 л; холодильник. Стоимость оборудования в сообщении не указывается.

"Как только Посольство получило обращение от руководства Черновицкой области о помощи с лабораторией по тестированию на COVID-19, Посольство приложило все усилия, чтобы помочь. Так же мы раньше работали над тем, чтобы в Харьковскую больницу попали аппараты искусственной вентиляции легких. Наш лозунг «Тикун Олам», и мы помогаем миру и людям во времена трудностей", - заявил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Напомним, Израиль в этом году передал Украине защитное снаряжение для медработников, которые лечат больных коронавирусом. Стоимость помощи эквивалентна миллионам гривень.