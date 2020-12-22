"Нафтогаз" поздравил правительство с "серьезным усилением" Витренко в качестве главы Минэнерго

"Уверены, что энергия Юрия Витренко сможет сдвинуть горы накопленных проблем на рынке газа".

"Нафтогаз" поздравил правительство с "серьезным усилением" Витренко в качестве главы Минэнерго
Юрій Вітренко
Фото: oilreview.kiev.ua

НАК "Нафтогаз Украины" поздравил правительство с назначением Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и и.о. главы Минэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз приветствует правительственную команду с серьезным усилением. Уверены, что энергия Юрия Витренко сможет сдвинуть горы накопленных проблем на рынке газа. Ведь решение этих проблем со стороны государства позволит защитить украинцев и обеспечить им доступ к газу по выгодным ценам", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что сегодня государству не хватает лидера для решения проблемы долгов на рынке природного газа. По условиям спецобязательств, "Нафтогаз" обязан отпускать газ газсбытам и тепловикам, несмотря на рост задолженности. В результате эти компании задолжали за газ, полученный в рамках ПСО, более 67 млрд гривен. Причем, среди этих предприятий есть как частные, так и государственные предприятия.

"В целом режим ПСО уже выполнил свою задачу - смягчил переход к свободному рынку. Но из-за отсутствия контроля привел к явным искажениям. Нужна активная позиция нового заместителя министра энергетики в отмене последней части ПСО с мая 2021 года", - отметили в "Нафтогазе" .

В то же время, в НАК добавили, что Украина нуждается в развитии энергетических рынков и внедрении настоящих механизмов биржевой торговли, например, - клиринговой системы.

"Также существует целый ряд проблем с региональными монополистами - облгазами: учет газа, нормы потребления, давление на потребителей и плата за использование государственных газовых сетей. По закону, большинство газовых сетей в регионах принадлежат государству, поскольку они были построены за государственные средства. Облгазы должны платить государству за использование этих сетей, однако несколько министров энергетики заключали договоры о безвозмездном использовании государственных сетей. В исправлении этого искажения нужна решительность и воля. Зато облгазы пытаются получить побольше с потребителей, применяя виртуальные «температурные коэффициенты» и завышенные нормы потребления газа. Первая проблема - уже на рассмотрении Верховного суда. А вот вторая - полностью в руках правительства. Ведь именно правительство устанавливает нормы потребления газа", - говорится в заявлении НАК.

Напомним, вчера вечером на экстренном заседании Кабмина Витренко назначили и.о. главы Минэнергетики Украины, поскольку Рада 17 декабря провалила его назначение на должность вице-премьера-министра энергетики.

В мае Витренко сообщил, что НАК решил освободить его с должности своего исполнительного директора. Он пояснил, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Витренко занимался судами с роSSийским "Газпромом". Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления Андрей Коболев.

Также группа "Нафтогаза" отозвала Витренко с должности представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата. В частности, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $ 7,9 млн, а коммерческий директор компании Витренко - $ 6 млн.

В феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) $ 2,918 млрд. Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) $ 2,918 млрд нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет министрив предложил наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Gspysit стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" принял решение о выплате Витренко премии в размере 4 млн долларов США за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

Во время заседания комитета Витренко заявил, что $ 4 млн премии за победу над "Газпромом" он получит облигациями.

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