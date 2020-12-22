ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса

Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer, что делает ее первой вакциной от covid-19, разрешенной в ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

ЕС официально утвердил первую вакцину от коронавируса
Фото: ukrinform.ua

О вакцине

«Сегодня мы добавим важную главу в историю европейского успеха. Мы одобрили первую безопасную и эффективную вакцину против covid-19. Скоро появятся новые вакцины. Дозы вакцины, утвержденные сегодня, будут доступны для всех стран ЕС, в одно и то же время, на одних и тех же условиях. Будущие европейские дни вакцинации также станут большим моментом единства. Это хороший способ закончить этот тяжелый год и начать листать страницу этой пандемии», — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предыстория

1 декабря BioNTech и Pfizer подали официальную заявку на получение разрешения на продажу. Европейскому агентству по лекарственным средствам удалось очень быстро оценить заявку.

На основании положительного заключения агентства Еврокомиссия проверила все элементы, подтверждающие разрешение на маркетинг, и проконсультировалась с государствами-членами перед предоставлением разрешения.

Комиссия, государства-члены и компания в настоящее время работают над поставкой первых доз 26 декабря, чтобы дни вакцинации в ЕС могли начаться уже на следующий день после этого.

Поставки будут проходить в декабре и на постоянной еженедельной основе в течение следующих месяцев. Распределение полных 200 млн доз планируется завершить к сентябрю 2021 года. Комиссия и государства-члены работают над активацией дополнительных 100 млн доз.

Стоимость вакцины

По данным СМИ, ЕС согласился платить 15,5 евро за дозу за вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

Как писал «Минфин», вакцина, разработанная биотехнологической компанией Moderna, эффективна в 94,5% случаев. Ключевым преимуществом данной вакцины является то, что она не требует хранения при очень низких температурах, в отличие от разработки Pfizer.

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