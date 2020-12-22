Резников о блокировании Россией обмена удерживаемыми лицами: "Возможно, сейчас нет тех, кто их интересует"

Оккупантам "не нравится" постановление Украины о местных выборах.

Резников о блокировании Россией обмена удерживаемыми лицами: "Возможно, сейчас нет тех, кто их интересует"
Фото: Макс Левин

С июля представители РоSSии в Трехсторонней контактной группе по Донбассу блокируют вопросы обмена удерживаемыми лицами. Вынести вопрос обмена отдельно от других вопросов невозможно.

Об этом в интервью "Суспільному" сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

"Для тех, кто принимает решения с роSSийской стороны, эти люди не имеют никакого значения. Так, было несколько этапов освобождения. Но не забывайте - они получили взамен тех, кто был им нужен. Возможно, сейчас нет тех, кто их интересует" , - заявил он.

Алексей Резников добавил, что год назад во время нормандского саммита в Париже было договорено об обмене "всех на всех".

"Они не спешат и придумывают разное: "Украинский парламент принял постановление о местных выборах, оно нам не нравится". Почему не нравится? В 2015-м году оно вам нравилось", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что в Минских договоренностях прописана линия соприкосновения по состоянию на 2014 год. Согласно ей, Дебальцево должно находиться под контролем Украины, а оно занято оккупационными войсками РФ. На вопрос об освобождении Дебальцево представители страны-оккупанта отвечают: "Уже сложилось, как сложилось".

Напомним, что последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

Украинская сторона в составе ТКГ предлагала провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике Алексея Арестовича, продолжалась "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

РоSSийская сторона со своей стороны заявляла, что разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и ее одобрения Верховной Радой.

В ноябре Украина передала роSSийской стороне списки из 11 человек для взаимного освобождения до конца года.

В декабре представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что РоSSия продолжает блокировать взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

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