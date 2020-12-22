Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса
Ранее она занимала должность первого заместителя министра экономики.
Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко на должность заместителя главы своего Офиса.
Об этом говорится в указе №581/2020 на сайте ОП.
До этого назначения Свириденко занимала должность первого заместителя министра экономики. 21 октября она уволилась по собственному желанию.
Также в мае Свириденко вошла в социально-экономическую подгруппу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Игоря Еремея.
Другим указом Зеленский уволил с этой же должности Юлию Ковалив, которая вчера сообщила, что уходит в отставку.
Напомним, ранее также заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий на период расследования. Он пояснил, что таким образом стремится "не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы". 18 декабря Татарову сообщили подозрение в причастности к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.