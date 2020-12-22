Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса

Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко на должность заместителя главы своего Офиса.

Об этом говорится в указе №581/2020 на сайте ОП.

До этого назначения Свириденко занимала должность первого заместителя министра экономики. 21 октября она уволилась по собственному желанию.

Также в мае Свириденко вошла в социально-экономическую подгруппу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Игоря Еремея.

Другим указом Зеленский уволил с этой же должности Юлию Ковалив, которая вчера сообщила, что уходит в отставку.

Напомним, ранее также заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий на период расследования. Он пояснил, что таким образом стремится "не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы". 18 декабря Татарову сообщили подозрение в причастности к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.