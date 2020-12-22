"Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов, вероятно, с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, возможно, получил свою долю в этом предприятии.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы", которые опубликовали запись разговора с участием Тупицкого.

Отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

"Тупицкий не просто был молчаливым свидетелем, как Татьков, который, вероятно, путем введения в заблуждение получил завод под контроль. А, похоже, получил и свою долю в этом предприятии. И действительно, с 2009 года миноритарным владельцем завода стал Борис Румак. С помощью реестра доверенностей «Схемы» обнаружили, что судья ему три года подряд доверял управлять своим авто", - говорится в расследовании.

Узнав, что Дрегер собирается идти на сотрудничество со следствием, Тупицкий предупредил его о последствиях. "Я просто пришел на предупреждение этой ситуации, что этой х ** ней заниматься не стоит. Хотя бы лично в отношении меня не стоит, потому что оно ничем не закончится. Закончится вот только сильно заостренными отношениями", - заявил Тупицкий в разговоре с бизнесменом, который осуществлял запись в рамках сотрудничества со следователями Генпрокуратуры.

Более того, Тупицкий говорил, что готов организовать встречу бизнесмена с судьей-беглецом Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт, и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие в этих делах.

"Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах - наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял в этом вопросе?" - сказал Тупицкий.

Как выяснилось, на момент встречи с Тупицким Дрегер уже дал показания Генпрокуратуре, и Татькову, который находился в розыске по другому делу, объявили еще одно подозрение. А сделанные записи мигрировали из одного правоохранительного органа в другой - по мере того, как "дело Татькова" делилось на новые эпизоды и распределялось по подследственности. Впоследствии они поступили в НАБУ, откуда в конце концов в ноябре 2020 года их передали в ГБР во исполнение постановления Печерского суда Киева .

"Схемы" убедились из нескольких различных информированных источников среди правоохранителей, что именно в таком виде, без склеек и монтажа, они и были добыты в 2018 году в рамках уголовного дела. Сейчас они выделены в отдельное уголовное производство ГБР, в котором исследуются уже действия и самого Тупицкого.

"Но если следователи ГБР захотят привлечь главу Конституционного суда к ответственности, преградой может стать его судейский иммунитет. И решение судьбы судьи - объявлять ему подозрение или нет - будет находиться в руках одного человека, генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой", - говорится в расследовании.

В записи Тупицкий также рассказывал о своем карьерном пути и цели работы судьей. Например - "плохие воспоминания" о периоде, когда он возглавлял Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд до прихода в КСУ.

Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС. "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то, нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову Генерального (генпрокурора - ред.) И с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали".

Бизнесмен Владислав Дрегер во время общения с журналистами "Схем" подтвердил, что в 2018 году встречался с Тупицким, во время встречи тот пытался убедить бизнесмена не давать показаний против него и Татькова. Но других деталей Дрегер не сообщил, ссылаясь на тайну следствия.

«Схемы» обратились и к самому Тупицкому с просьбой прокомментировать беседу, а также рассказать об обстоятельствах получения доли завода в Зугрэсе через доверенное лицо. Из Конституционного суда пришел следующий ответ за подписью Тупицкого: "Хочу сообщить о том, что я не поддерживаю каких-либо отношений с указанными в вашем запросе лицами. Также информирую о том, что несколько лет назад, по фактически тем же вопросам, что и в вашем запросе, я был допрошен в качестве свидетеля следователем Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства. Сейчас мне неизвестно о результатах расследования указанного уголовного производства и о конечных процессуальных решениях. С целью предотвращения разглашения сведений досудебного расследования (в случае продолжения следствия в уголовном производстве) вынужден воздержаться от предоставления дополнительной информации".

Также "Схемы" неоднократно пытались связаться с Татьковым, но на просьбы журналистов о комментарии он так и не отреагировал.

Напомним, Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года. С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда города Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд. Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности главы Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В сентябре 2019 года Тупицкий стал главой КСУ.