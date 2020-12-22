Байден сделал прививку от ковида в прямом эфире

Президент США призвал граждан вакцинироваться.

Байден сделал прививку от ковида в прямом эфире
Байден вакцинувався від ковіду в прямому ефірі
Фото: Бі-бі-сі

Избранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса в прямом эфире американского телевидения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"И не о чем беспокоиться", - сказал 78-летний Байден, который в силу своего возраста находится в зоне риска. Он решил вакцинироваться публично, чтобы убедить людей сделать прививку, когда она станет доступной.

Байден выразил надежду, что люди прислушаются к советам экспертов и в течение Рождественских и новогодних праздников будут носить маски. Президент также призвал избегать путешествий, без которых можно обойтись.

Байден вакцинировался препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Он также похвалил администрацию действующего президента Дональда Трампа за то, что она развернула программу вакцинации.

Байден пообещал, что после официального вступления в должность президента США 20 января, он сделает борьбу с пандемией своим главным приоритетом.

Избранная вице-президент Камала Харрис вакцинируется на следующей неделе, а жена Байдена Джил - через несколько дней.

Напомним, накануне в США началась вакцинация от COVID-19 вакциной производства фармацевтической компании Moderna.

Ранее Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. После этого специальный комитет FDA должен рекомендовать использование вакцины, а сам регулятор одобрить ее. Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.

Также 14 декабря в США начали массовую вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Первую дозу препарата получила медицинская сестра в Нью-Йорке. Первые партии вакцины Pfizer 12 декабря отправили в 636 заранее определенных мест по всей стране. Вакцина от этих компаний требует транспортировки при температуре не выше -70 градусов по Цельсию.

США планируют провести иммунизацию 100 миллионов человек, или около 30% своего населения, до конца марта. Сегодня наблюдается рост заболеваемости в США, ежедневно болезнь уносит жизни более чем 2400 американцев.

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