"Конечно, это похоже на русских".

Ответственность за недавнюю серию кибератак на федеральные ведомства США , скорее всего, несет роSSийская сторона.

Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает Associated Press.

"Конечно, это похоже на русских", - сказал Барр.

"Я согласен с выводами государственного секретаря Майка Помпео", - добавил генеральный прокурор США .

Ранее сегодня государственный секретарь США Майк Помпео в интервью одной из американских радиостанций заявил, что РоSSия "вполне очевидно" стоит за взломом федеральных органов США .

Действующий президент Дональд Трамп после этого попытался приуменьшить серьезность угрозы, написав в Twitter , что кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем в реальности. Он также заявил, что за взломом может стоять Китай , несмотря на то, что до сих пор не появилось убедительных доказательств того, что кто-то, кроме РоSSии, может стоять за взломом.

Напомним, 15 декабря стало известно, что команда опытных хакеров, предположительно работающих на правительство РоSSии, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS).