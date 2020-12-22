Генпрокурор США обвинил РоSSию в кибератаке на американские ведомства
"Конечно, это похоже на русских".
Ответственность за недавнюю серию кибератак на федеральные ведомства США, скорее всего, несет роSSийская сторона.
Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает Associated Press.
"Конечно, это похоже на русских", - сказал Барр.
"Я согласен с выводами государственного секретаря Майка Помпео", - добавил генеральный прокурор США.
Ранее сегодня государственный секретарь США Майк Помпео в интервью одной из американских радиостанций заявил, что РоSSия "вполне очевидно" стоит за взломом федеральных органов США.
Действующий президент Дональд Трамп после этого попытался приуменьшить серьезность угрозы, написав в Twitter, что кибер-хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем в реальности. Он также заявил, что за взломом может стоять Китай, несмотря на то, что до сих пор не появилось убедительных доказательств того, что кто-то, кроме РоSSии, может стоять за взломом.
Напомним, 15 декабря стало известно, что команда опытных хакеров, предположительно работающих на правительство РоSSии, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS).
Позже стало известно, что атаке подверглись Министерство финансов США, Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA) Государственный департамент США, а также Пентагон, Министерство энергетики и NNSA. Как пишет Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 (Cozy Bear), которая работает на внешнюю разведку РоSSии.