Юлия Ковалив уходит с должности заместителя главы Офиса Президента

Она выразила благодарность всем, кто помогал и поддерживал ее на этом посту.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила о своем увольнении с занимаемой должности с 21 января.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня я покидаю пост заместителя руководителя Офиса Президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время", - написала Ковалив.

Она выразила благодарность всем, кто помогал и поддерживал ее на этом посту.

"Я искренне верю, что Украина - европейское, демократическое и сильное Государство. Я и в дальнейшем буду прилагать усилия, чтобы наша страна становилась экономически сильнее, благосостояние граждан росло, и мы, украинцы, больше верили в себя, в свою страну, в свои силы", - отметила Ковалив.

Напомним, 21 декабря первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец, которую после освобождения Кабмином оставили на этой должности 20 ноября, подала в отставку.