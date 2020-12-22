Денисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенных

Омбудсман поддерживает инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше - всю его семью.

Денисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенных
Фото: Макс Левин

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к роSSийскому омбудсмену с запросом на разрешение посетить украинцев, незаконно содержащихся в РоSSийской Федерации и временно оккупированном Крыму.

Об этом Денисова сообщила во время видеоконференции "Депутат, помоги пленникам Кремля!".

"Я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой допустить меня ко всем гражданам Украины, которые незаконно содержатся в следственном изоляторе №1 в городе Симферополе и исправительной колонии в этом же городе", - сказала Денисова.

Она добавила, что уже получила ответ от Москальковой, в котором говорится, что уполномоченный по правам человека в РФ направила письмо в "ФСИН РФ" по согласованию возможности Денисовой осуществить такие визиты. Денисова также обратилась к директору роSSийского ведомства и руководителям пенитенциарных учреждений в Башкортостане, где незаконно содержатся 12 украинцев, по поводу возможности посетить их.

Денисова отметила, что поддерживает инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше - всю его семью.

"Мы установили, что у 130 человек, которые незаконно преследуются по политическим мотивам агрессором, есть 186 несовершеннолетних детей до 18 лет: 174 - в Крыму и 12 - на подконтрольной украинскому правительству территории. Я обращалась к Президенту, первой леди, премьер -министру, министрам, главам городов и облгосадминистраций с призывами помочь этим семьям", - сообщила омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса оккупанты удерживают в плену 251 гражданина Украины.

Ранее омбудсмен встретилась на территории КПВВ "Новотроицкое" с представительницей так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой. Стороны обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 людям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС остается нашим партнером номер один в противодействии роSSийской агрессии, - ТочицкийЕС остается нашим партнером номер один в противодействии роSSийской агрессии, - Точицкий
Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населенияУкраина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населения
Оккупанты обстреляли позиции украинских военных около ВодяногоОккупанты обстреляли позиции украинских военных около Водяного
COVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавирусаCOVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавируса
Двое украинских военнослужащих получили раненияДвое украинских военнослужащих получили ранения
В плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - ДенисоваВ плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец, - Денисова
Денисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцамиДенисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцами
Турция отказалась от закупки роSSийской "вакцины" Sputnik V - РФ не провела необходимые исследованияТурция отказалась от закупки роSSийской "вакцины" Sputnik V - РФ не провела необходимые исследования
Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе из-за сообщения о дракеДенисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе из-за сообщения о драке
Гражданина Чехии осудили на 3 года лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"Гражданина Чехии осудили на 3 года лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости