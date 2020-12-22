Денисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенных

Омбудсман поддерживает инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше - всю его семью.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к роSSийскому омбудсмену с запросом на разрешение посетить украинцев, незаконно содержащихся в РоSSийской Федерации и временно оккупированном Крыму.

Об этом Денисова сообщила во время видеоконференции "Депутат, помоги пленникам Кремля!".

"Я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой допустить меня ко всем гражданам Украины, которые незаконно содержатся в следственном изоляторе №1 в городе Симферополе и исправительной колонии в этом же городе", - сказала Денисова.

Она добавила, что уже получила ответ от Москальковой, в котором говорится, что уполномоченный по правам человека в РФ направила письмо в "ФСИН РФ " по согласованию возможности Денисовой осуществить такие визиты. Денисова также обратилась к директору роSSийского ведомства и руководителям пенитенциарных учреждений в Башкортостане, где незаконно содержатся 12 украинцев, по поводу возможности посетить их.

Денисова отметила, что поддерживает инициативу взять под опеку каждого пленника Кремля, а еще лучше - всю его семью.

"Мы установили, что у 130 человек, которые незаконно преследуются по политическим мотивам агрессором, есть 186 несовершеннолетних детей до 18 лет: 174 - в Крыму и 12 - на подконтрольной украинскому правительству территории. Я обращалась к Президенту, первой леди, премьер -министру, министрам, главам городов и облгосадминистраций с призывами помочь этим семьям", - сообщила омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донбасса оккупанты удерживают в плену 251 гражданина Украины.

Ранее омбудсмен встретилась на территории КПВВ "Новотроицкое" с представительницей так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой. Стороны обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 людям.