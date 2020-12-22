Чиновник времен Януковича Вадим Мельник возглавил Государственную фискальную службу Украины

Правительство также уволило Ольгу Буславец с должности первого заместителя Министра энергетики Украины.

Чиновник времен Януковича Вадим Мельник возглавил Государственную фискальную службу Украины
Вадим Мельник

Кабинет министров на своем внеочередном заседании поддержал кандидатуру Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - главой Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан.

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

Правительство также признало распоряжение Кабинета министров Украины от 20 ноября 2020 №1467 ("О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики Украины на Бойко Ю.") утратившим силу. Кроме того, правительство освободило Ольгу Буславец с должности первого заместителя Министра энергетики Украины (по поданному заявлению).

Напомним, ранее сегодня Кабмин назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики Украины.

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