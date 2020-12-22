Чиновник времен Януковича Вадим Мельник возглавил Государственную фискальную службу Украины

Кабинет министров на своем внеочередном заседании поддержал кандидатуру Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Мокан.

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - главой Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан.

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследованию особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году он работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

Правительство также признало распоряжение Кабинета министров Украины от 20 ноября 2020 №1467 ("О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики Украины на Бойко Ю.") утратившим силу. Кроме того, правительство освободило Ольгу Буславец с должности первого заместителя Министра энергетики Украины (по поданному заявлению).

Напомним, ранее сегодня Кабмин назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики Украины.