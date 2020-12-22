Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики Украины

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики Украины.

Соответствующее решение принято на экстренном заседании Кабинета министров Украины, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября принял решение освободить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец. Исполнение обязанностей руководителя Минэнерго временно возложили на Юрия Бойко, который занимает должность заместителя министра энергетики.

16 декабря в НАБУ заявили, что перехватили разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении Буславец главою Минэнерго.

В мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата. В частности, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

В феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов. Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет Министров предложил наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".

На этой неделе стало известно, что наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате бывшему исполнительному директору НАК Юрию Витренко премии в размере 4 млн долларов США за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра энергетики.

Во время заседания комитета Витренко заявил, что $4 млн премии за победу над "Газпромом" он получит облигациями.