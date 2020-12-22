Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков
Похороны и другие мероприятия пройдут в среду, 23 декабря.
В международном аэропорту "Харьков" приземлился самолет Mitsubishi Challenger 850, на котором из Берлина доставили тело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
По информации сервиса Flightradar, посадка произошла в 19:24, передает "Интерфакс-Украина".
Из аэропорта тело Кернеса доставят в морг 17-й городской больницы.
Как сообщает местное издание "Об'єктив", возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают коллеги Кернеса, среди которых - секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.
Терехов сообщил, что самолет доставил в Харьков также семью Кернеса. "Похороны и другие мероприятия, которые мы намечаем, состоятся послезавтра (23 декабря, ред.). Будет и отпевание в Благовещенском соборе, и прощание с Геннадием Адольфовичем в оперном театре, и захоронение на втором кладбище, - сказал Терехов. - Конечно, это очень тяжелая потеря и для его семьи и для всех нас".
Напомним, как сообщалось, Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его похороны назначены на среду, 23 декабря.
Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.
4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия снова признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в выборах - за него проголосовали 60,34% избирателей.