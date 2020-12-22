Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков

Похороны и другие мероприятия пройдут в среду, 23 декабря.

В международном аэропорту "Харьков" приземлился самолет Mitsubishi Challenger 850, на котором из Берлина доставили тело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

По информации сервиса Flightradar, посадка произошла в 19:24, передает "Интерфакс-Украина".

Из аэропорта тело Кернеса доставят в морг 17-й городской больницы.

Как сообщает местное издание "Об'єктив", возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают коллеги Кернеса, среди которых - секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.

Терехов сообщил, что самолет доставил в Харьков также семью Кернеса. "Похороны и другие мероприятия, которые мы намечаем, состоятся послезавтра (23 декабря, ред.). Будет и отпевание в Благовещенском соборе, и прощание с Геннадием Адольфовичем в оперном театре, и захоронение на втором кладбище, - сказал Терехов. - Конечно, это очень тяжелая потеря и для его семьи и для всех нас".

Напомним, как сообщалось, Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19. Его похороны назначены на среду, 23 декабря.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия снова признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в выборах - за него проголосовали 60,34% избирателей.