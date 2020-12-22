На Банковой провели акцию против министра образования "Стоп, Шкарлет"
Участники требуют отставки новоназначенного министра Сергея Шкарлета.
В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование", участники которой требуют отставки нового министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
На акцию вышли студенты, ученые, родители и общественные активисты. Кроме Киева, она также пройдет во Львове.
Как известно, Шкарлета назначили министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообществ.
В сентябре комитет по вопросам этики НАОЯВО выявил нарушения академической добропорядочности в виде академического плагиата в научном наследии Шкарлета, на тот момент и.о. министра образования и науки.
Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет тогда на заседание не пришел.
В июне ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты эту идею не поддержали, поэтому Кабинет министров назначил его исполняющим обязанности.
Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью
Напомним, 17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования и науки минимальным количеством голосов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, однако после этого был звонок от президента.
Несколько фракций заявили о кнопкодавстве - за назначение Шкарлета голосовали парламентарии, которых не было в зале. Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету проверить это, однако повторное голосование по Шкарлету пока не назначили.