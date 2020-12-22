Первый заместитель министра энергетики Буславец подала в отставку

18 декабря суд отменил приказ об увольнении Буславец с должности и.о. главы ведомства и взыскал в ее пользу 139,09 тыс. грн за время вынужденного прогула.

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, которую после увольнения Кабмином оставили на этой должности 20 ноября, подала в отставку.

Об этом говорится в ее заявлении Кабинету министров, которое она обнародовала в фейсбуке.

"Прошу освободить меня от должности первого заместителя министра энергетики с 22 декабря 2020 года", - говорится в тексте заявления.

Комментировать свое решение Буславец пока не стала.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планов не будет. Но дальше обязательно будет...", - написала она.

Фото: facebook.com/olhabuslavets

Ранее, 18 декабря, суд признал противоправным и отменил приказ Министерства энергетики об увольнении Буславец, а также взыскал в ее пользу 139,09 тыс. гривень за время вынужденного прогула, передают "Українські новини".

Также сообщалось, что 17 декабря Рада рассмотрел кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер министра - министра энергетики, однако парламентарии не смогли собрать необходимое количество голосов. Позже в Раде заявили, что повторно рассмотрят кандидатуру Витренко в январе.

Сегодня, 21 декабря, Вторник подал декларацию как кандидат на пост заместителя министра энергетики.

Напомним, 16 декабря стало известно, что НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго.

Кабмин назначил Буславец и.о. министра энергетики 16 апреля вместо Виталия Шубина. Ее кандидатуру вносили на внеочередное заседание Верховной Рады в марте, но тогда этот вопрос в последний момент сняли с повестки дня.

В июле Буславец рассказала в интервью, что иногда подбирает кадры "по интуиции и по гороскопу".

20 ноября Кабмин уволил Буславец с должности и.о. министра энергетики и оставил ее первым заместителем главы ведомства.

Буславец в прошлом занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +". Должность министра в предыдущем правительстве занимал Алексей Оржель.