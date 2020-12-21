В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего за "ДНР" на Донбассе

В Чехии к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина, воевавшего за "ДНР" на Донбассе
Архівне фото
Фото: politeka.net

Гражданина Чехии, который воевал в рядах роSSийских наемников на Донбассе за террористическую организацию "ДНР", заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Чешской Республики.

"В декабре 2020 года вступило в силу решение окружного суда в Усти-над-Лабем, приговорившего 45-летнего гражданина Чешской Республики к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта", - говорится в пресс-релизе за подписью полковника Ярослава Ибехея.

Мужчина обвиняется "в активном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины с конца мая 2014 со стороны сепаратистской т. н. "ДНР" в борьбе против законного правительства Украины".

Дело в отношении него велось как против "беглеца". Сейчас осужденный, вероятно, живет на востоке Украины, на неподконтрольных правительству территориях.

Как уточнил посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис, речь идет об Олдржихе Грунде, который воевал против украинских ВС в Карловке, Славянске, Снежном, Шахтерске, Иловайске сначала как командир боевой машины, а позднее командир роты танкового полка.

Напомним, ранее Пражский Верховный суд заменил условный приговор реальным для гражданина Чехии Павела Кафки, который в 2015-2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе со стороны РоSSии. Осужденный ранее утверждал, что поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице".

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