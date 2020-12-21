Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь

Двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Фото: Макс Левин

В течение суток, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских выстрелов двое военнослужащих получили осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение, где оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

На этом же направлении, но уже возле Луганского, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы также провоцировали ВСУ, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра.

В районе ответственности группировки "Восток" оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В штабе отметили, что на многочисленные обстрелы противника украинские военные открыли огонь.

"О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщается представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе.

Напомним, ранее также сообщили, что украинский военнослужащий попал в плен роSSийско-оккупационных войск на Донбассе. Его отсутствие обнаружили 17 декабря.

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