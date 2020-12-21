Гусев подписал приказ о корпоратизации "Укроборонпрома"

Глава госконцерна надеется, что соответствующий законопроект будет проголосован в Раде.

Новоназначенный генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации.

Приказ был подписан во время пресс-конференции "Укроборонпром: итоги 2020 и планы на 2021 год" 21 декабря.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о превращении концерна в холдинги - в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий, и для внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления», - сказал Гусев.

Он отметил, что сейчас в Верховной Раде находится законопроект №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, который станет базой для трансформации и реформирования "Укроборонпрома". 21 декабря Рада приняла этот законопроект за основу и поручила Комитету по вопросам нацбезопасности проработать его ко второму чтению.

Подготовка к корпоратизации займет несколько месяцев. Гусев надеется, что за это время законопроект будет проголосован в Раде.

"Этим приказом мы запускаем подготовку, которая будет продолжаться несколько месяцев, в течение которых мы ожидаем, что законопроект, уже зарегистрированный в Верховной Раде №3822, будет одобрен. И, таким образом, оборонно-промышленный комплекс в лице «Укроборонпрома» получит долгожданную реформу", - сказал он.

Напомним, в начале декабря Кабмин согласовал на приватизацию 16 предприятий "Укроборонпрома". Ранее в правительстве инициировали вывод шести предприятий из состава госконцерна.

В рамках трансформации "Укроборонпрома" планируется, что госконцерн прекратит существование, а взамен образуют холдинговые компании. Ранее сообщалось, что после реформы в "Укроборонпроме" останутся 65 предприятий из 116.