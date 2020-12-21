Печать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культуры

Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы.

Печать на иконе, подаренной роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине, свидетельствует, что она является собственностью Украины.

Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

Эта комиссия в 1926-1930 годах составляла списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, учитывала их и брала под государственную охрану.

Фото: SARNA

"Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью Украинского государства", - сообщила заместитель министра культуры Светлана Фоменко.

Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесскую археологическую службу, Национальный музей истории Украины и другие учреждения для получения материалов и идентификации иконы.

Кроме того, готовятся обращения в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещений иконы из Украины на территорию Боснии и Герцеговины.

Напомним, что в Боснии и Герцеговине разгорелся скандал после встречи президента автономной Республики Сербской Милорада Додика с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым. 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска.

Местные издания также указывают на слова господина Додика о том, что икону нашли в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину. Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи председательствующим в президиуме БиГ, сербским представителем Милорадом Додиком старинной украинской иконы министру иностранных дел РоSSии Сергею Лаврову.