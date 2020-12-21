Рабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуре

Рада рассмотрит его в следующем году.

Представители рабочей группы Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса подвели итоги работы и представили законопроект о конституционной процедуре.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Глава группы, руководитель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что были рассмотрены три блока вопросов и наработано четыре законопроекта.

"Первый законопроект касается восстановления ответственности за недостоверное декларирование. Второй законопроект - о восстановлении полномочий НАПК, на прошлой неделе также проголосовали. Сейчас мы представляем третий законопроект, касающийся усовершенствования деятельности Конституционного Суда, так называемый закон о конституционной процедуре", - пояснил Монастырский.

По его словам, также удалось выработать решение по оперативному и компромиссному урегулированию конституционного кризиса.

Заместитель главы группы, постоянный представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заметила, что законопроект о конституционной процедуре сегодня был зарегистрирован под №4533. Его поддержало большинство депутатских фракций.

"Этот законопроект - своеобразный кодекс конституционного судопроизводства. Он достаточно объемный и насчитывает более 60 страниц. Законопроект закладывает такую модель: на первом месте была и остается Конституция Украины, дальше будет Закон о конституционной процедуре. Отдельные процедурные вопросы мы предлагаем урегулировать на уровне регламента КСУ. Такая модель регулирования деятельности КСУ полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, высказанным 11-12 декабря", - сообщила Совгиря.

Она рассказала о ключевых принципах законопроекта. В частности, документом предлагается, чтобы КСУ принимал решение двумя третями от своего состава, это - 12 судей КСУ. Сейчас решение принимают 10 судей. Предусмотрено, если в процессе рассмотрения дела судья заявляет об отводе, то устанавливается, что количество голосов может быть уменьшено, но не менее 10 судей должны проголосовать за соответствующее решение.

Также предполагается, что КСУ будет рассматривать дела, как правило, по устной форме производства. "Это важно и это подчеркивает Венецианская Комиссия, поскольку это позволит обеспечить прозрачность и открытость его деятельности», - отметила заместитель главы Рабочей группы.

Совгиря добавила, что сейчас повестка дня фактически формируется в ручном режиме.

"По состоянию на сегодня есть дела, к которым КСУ не возвращался более полугода. Есть такие, которые слушаются 5-6 лет. Это, в частности, дело о люстрации. Уже есть решение Европейского суда по правам человека по этому вопросу. Однако до сих пор КСУ не может вынести решение по нему", - напомнила она.

Поэтому Рабочая группа предлагает, чтобы на формирование повестки дня могли влиять не только глава, но и судьи КСУ, а дела с определенной периодичностью обязательно должны включаться в повестку дня и слушаться судом.

Также среди новелл законопроекта - введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками. Сейчас это происходит также в ручном режиме. Кроме того, не урегулирован вопрос регистрации и опубликования актов КСУ. Совгиря отметила, что срок в 10 дней для получения процессуального документа - очень большой. Поэтому предлагается, чтобы все акты вносились в реестр актов КСУ в день принятия. Этот реестр также должен быть автоматизированным.

По словам главы Монастырского, Верховная Рада рассмотрит законопроект в следующем году.

Напомним, законопроект №4533 - это один из законопроектов, разработанных межфракционной группой для урегулирования конституционного кризиса, вызванной решением КСУ.

15 декабря парламент вернул полномочия НАПК, приняв законопроект №4470, который восстанавливает те полномочия НАПК, относительно которых Конституционный суд не привел правовой позиции по их неконституционности.

Также Рада приняла законопроект об антикоррупционном контроле НАПК за судьями и судьями КСУ.