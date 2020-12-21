В декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады, - КИУ

Самые высокие показатели посещения у "Евросолидарности" и "Слуги народа".

В декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады, - КИУ
Фото: Анна Стешенко

В декабре 20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Верховной Рады, еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания, 14 - были зарегистрированы на трех заседаниях. Участие во всех заседаниях приняла половина парламентариев - 260 депутатов, или 61%.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные электронной регистрации.

Среди фракций и групп самые высокие показатели посещения, как и ранее сообщалось, у фракций "Европейская солидарность" и "Слуга Народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% "слуг".

"В частности, среди депутатов ЕС все заседания посетили Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий и др. Среди депутатов «Слуги народа» на всех заседаниях Рады присутствовали Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко и другие", - отметили в КИУ.

Низкие показатели у фракции "Голос" и группы "Доверие" - в среднем на заседание ходили 56,3% депутатов этих политсил.

Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "За будущее" - 38%.

Самые низкие показатели - у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях - 33,2% и 32,3% соответственно.

Всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний.

Напомним, Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года и за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники.

В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

31 августа 2020 года на внеочередном съезде президентской партии "Слуга народа" президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет. Среди главных причин этого он назвал, в частности, то, что монобольшинство голосует за важные законопроекты.

1 сентября началась третья сессия Рады IX созыва. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Рада: старт со скандала".

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