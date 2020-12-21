В деле ООО "Оптимумспецдеталь" о коррупции в оборонной сфере появился восьмой подозреваемый (обновлено)

Сегодня, 21 декабря, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в получении 950 тыс. гривен неправомерной выгоды лицу, обеспечивавшему влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт". Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с другими лицами в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого, "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. гривен.

Следствие убеждено, что это не единственный случай противоправной деятельности. Остальные фактов пока доказывают.

Расследование детективы НАБУ проводят с ноября 2019 года.

Обновлено. НАБУ не указывает имя подозреваемого. Однако "Центр противодействия коррупции" сообщает, что это - Игорь Гладковский (Свинарчук), сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

На данный момент уже установлены восемь участников коррупционной схемы. Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми (с лицом, которому сейчас сообщено о подозрении).

Также установлено, что за время действия схемы "Укроборонпрома" было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен, при этом в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль .

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал. Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозили контрабандой, их качество не проверяли, и иногда в Украину попадал обычный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, находившиеся под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль делилась между участниками схемы.

Расследование базируется на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого заместителя председателя СНБО Олега Гладковского.

30 апреля сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении из-за коррупционных действий в оборонной сфере шести лицам, среди которых - бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям ГК "Укроборонпром".

В мае 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5 млн гривен руководителю "Оптимумспецдетали" Жукову.