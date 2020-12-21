Харьковский университет внутренних дел начал служебное расследование из-за танцев курсанток под "Вороваек"
В сети появилось видео, на котором курсантки-полицейские станцевали под роSSийский блатняк.
Харьковский университет внутренних дел начал служебное расследование после публикации в социальных сетях видео девушек в курсантской форме, танцующих под песню роSSийской блатной группы "Воровайки".
Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Видео, о котором идет речь, было распространено на днях в сетях ТикТок и Telegram. В ролике пятеро девушек танцуют в курсантской форме в казарме. Во время танца звучит отрывок песни со словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".
Напомним, роSSийская женская группа "Воровайки" исполняет блатной шансон. В декабре прошлого года Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" в Киеве отказался подписывать договор с организаторами концерта "Вороваек". После этого были отменены концерты в Одессе и Николаеве, а также в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, где был анонсирован концерт.
Пользователей соцсетей возмутили тексты песен группы. Они напомнили, что среди популярных песен группы, кроме тюремной "лирики", - тексты об аннексированном Крыме, "великой РоSSии" и оскорбления в адрес украинцев.
Вот отрывок одной из песен "Вороваек":
- "Курица - не птица, х..хлы - не заграница
- Крым теперь ночами Порошенко снится
- Курица - не птица, х..хлы - не заграница
- Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
- Севастополь славный, колыбель для флота
- Защищали город воины и босота
- Смелости нам хватит, хватит интересу
- Если будет надо, заберем Одессу".