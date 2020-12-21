Харьковский университет внутренних дел начал служебное расследование из-за танцев курсанток под "Вороваек"

В сети появилось видео, на котором курсантки-полицейские станцевали под роSSийский блатняк.

Харьковский университет внутренних дел начал служебное расследование после публикации в социальных сетях видео девушек в курсантской форме, танцующих под песню роSSийской блатной группы "Воровайки".

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Видео, о котором идет речь, было распространено на днях в сетях ТикТок и Telegram. В ролике пятеро девушек танцуют в курсантской форме в казарме. Во время танца звучит отрывок песни со словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".

Напомним, роSSийская женская группа "Воровайки" исполняет блатной шансон. В декабре прошлого года Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" в Киеве отказался подписывать договор с организаторами концерта "Вороваек". После этого были отменены концерты в Одессе и Николаеве, а также в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, где был анонсирован концерт.

Пользователей соцсетей возмутили тексты песен группы. Они напомнили, что среди популярных песен группы, кроме тюремной "лирики", - тексты об аннексированном Крыме, "великой РоSSии" и оскорбления в адрес украинцев.

Вот отрывок одной из песен "Вороваек":