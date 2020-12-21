В НБУ заявили, что выполнили все структурные маяки для получения кредита МВФ

Традиционным для такого периода структурным маяком является утверждение государственного бюджета на следующий год.

В НБУ заявили, что выполнили все структурные маяки для получения кредита МВФ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины выполнил все поставленные задачи, которые были необходимы для получения кредита от Международного валютного фонда.

Об этом заявила на презентации отчета о финансовой стабильности первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"У нас одним из главных структурных маяков была разработка изменений в закон о банках и банковской деятельности. В настоящее время этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Второй серьезный момент - это было утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами. Мы также это сделали. Третье - нам надо было утвердить на Совете по финстабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. Это также было сделано. На сегодня со стороны Национального банка были созданы все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр (соглашения stand-by для Украины - ред.) ", - сказала Рожкова.

Заместитель главы НБУ отметила, что традиционным для этого периода структурным маяком является утверждение государственного бюджета на следующий год.

"Это также было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей - они были сделаны", - отметила Рожкова.

Напомним, миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря.

В ноябре президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, после которых заявил, что представители Украины и Фонда совместно работают, чтобы как можно скорее принять миссию в Киеве.

Георгиева со своей стороны отметила, что пересмотру программы МВФ по Украине должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной очередного, второго кредитного транша МВФ в рамках программы stand by в феврале-марте 2021 года.

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