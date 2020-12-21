Труханов выздоровел от ковида и возвращается к работе

Городской голова Одессы Геннадий Труханов выздоровел от COVID-19 и возвращается к работе.

Об этом он рассказал во время дистанционного заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает "Суспільне".

"Безопасен и могу выполнять свои обязанности. Поэтому настроение хорошее", - сказал Труханов.

Он также отметил, что получил отрицательный ПЦР-тест в субботу 19 декабря.

Во время больничного Труханова обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

Напомним, 9 декабря у Труханова лабораторно подтвердили COVID-19. Впоследствии его госпитализировали. Впрочем, уже 16 декабря мэра Одессы выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение. По информации врачей, после госпитализации состояние Труханова стабилизировалось. Медики также заверили, что мэра госпитализировали из-за "пневмонии, лихорадки и тенденции к снижению сатурации".