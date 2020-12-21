Кличко инициировал доплаты киевским медикам до 5000 гривен из городского бюджета

Мэр Киева Кличко инициирует доплаты медицинским работникам Киева за счет городского бюджета. Этот вопрос должен быть решен завтра во время внеочередной сессии Киевсовета, сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что завтра, на внеочередном заседании депутаты Киевсовета рассмотрят, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам: врачам – 5 тыс. грн, медсестрам – 4 тыс. грн, младшему медперсоналу – 2 тыс. грн.

«Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация – недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева . Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, по реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали – 5000 гривен, медсестры – 4000, младший медперсонал – 2000 гривен», – подчеркнул мэр Кличко.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу «Здоровье киевлян», в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.

«И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра – на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций», – отметил мэр Виталий Кличко.