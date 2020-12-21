Кличко инициировал доплаты киевским медикам до 5000 гривен из городского бюджета

Вопрос должен быть решен во время сессии.

Кличко инициировал доплаты киевским медикам до 5000 гривен из городского бюджета
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Кличко инициирует доплаты медицинским работникам Киева за счет городского бюджета. Этот вопрос должен быть решен завтра во время внеочередной сессии Киевсовета, сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что завтра, на внеочередном заседании депутаты Киевсовета рассмотрят, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам: врачам – 5 тыс. грн, медсестрам – 4 тыс. грн, младшему медперсоналу – 2 тыс. грн.

«Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация – недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, по реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали – 5000 гривен, медсестры – 4000, младший медперсонал – 2000 гривен», – подчеркнул мэр Кличко.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу «Здоровье киевлян», в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.

«И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра – на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций», – отметил мэр Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов. Главное из них – выделение еще в этом году дополнительных 400 млн гривен на обеспечение лечения больных коронавирусом.

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