Турция поможет Украине производить корветы для ВМС

Турция поможет Украине производить корветы для ВМС

Судостроительный завод "Океан" заключил меморандум с Государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства кораблей класса корвет для ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба завода "Океан".

Производство кораблей будет осуществляться в исполнение Рамочной военного соглашения, подписанного в октябре 2020 во время встречи президентов Украины и Турции.

Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветной программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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