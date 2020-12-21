Турция поможет Украине производить корветы для ВМС

Судостроительный завод "Океан" заключил меморандум с Государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства кораблей класса корвет для ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба завода "Океан".



Производство кораблей будет осуществляться в исполнение Рамочной военного соглашения, подписанного в октябре 2020 во время встречи президентов Украины и Турции.



Судостроительный завод "Океан" избран и включен в корветной программу с учетом уникальных технических возможностей предприятия, наличия профессиональных кадров и текущей программы модернизации производственных активов.



