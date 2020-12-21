Разумков подписал бюджет-2021

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Об этом информирует пресс-служба парламента.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрдгрн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:

15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий; 2,6 млрд грн - закупка вакцин; 1 млрд грн - предотвращения распространения COVID-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн; и с 1 декабря 2021 года - 6500 грн.

Закон передан на подпись Президенту Украины.

15 декабря Верховная Рада Украины на заседании приняла в целом проект бюджета на 2021 год. За проголосовали 289 нардепов. Между первым и вторым чтениями правительство увеличило прогнозируемые доходы на 21 млрд грн: с 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Расходы установлены на уровне 1347 млрд грн.