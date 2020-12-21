Витренко подал декларацию на заместителя главы Минэнерго

В Раде не хватило голосов за назначение Витренко министром.

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов для назначения первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Согласно данным реестра НАПК, декларация была зарегистрирована утром 21 декабря.

Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники, после первого неудачного голосования в парламенте рассматривается вопрос временного назначения Витренко на должность и.о. министра энергетики.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что других кандидатов на пост министра энергетики, кроме Юрия Витренко, нет, и в январе Рада рассмотрит его кандидатуру повторно.

Эту информацию 18 декабря сообщали и источники LB.ua во фракции "Слуга народа". Отмечалось, что такой сценарий готовит "группа Коломойского".

В мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решила передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата. В частности, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

В феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов. Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет Министров предложил наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты руководству премий, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".